Giresun'da yaşlı bir adam silahla vurularak ölü bulundu - Son Dakika
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Giresun'da yaşlı bir adam silahla vurularak ölü bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Ahurlu mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki İhsan Gündoğdu, evinde yakınları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Gündoğdu'nun göğsünden tek kurşunla vurulduğunu ve yanında bulunan silahın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.06.2024 18:54
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Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşlı bir adam, yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kovanlık Beldesi Ahurlu mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki İhsan Gündoğdu, eve gelen yakınları tarafından yanında bir silahla ölü halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun göğsünden tek kurşunla vurulduğunu ve yanında bulunan silahın ise ruhsatsız olduğunu belirledi.

Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Giresun'da yaşlı bir adam silahla vurularak ölü bulundu - Son Dakika
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