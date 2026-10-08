Giresun Tirebolu'da bıçaklı kavgada yaralanan 24 yaşındaki genç hastanede öldü - Son Dakika
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Giresun Tirebolu'da bıçaklı kavgada yaralanan 24 yaşındaki genç hastanede öldü

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Giresun Tirebolu'da dün gece iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı; Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hamam Mahallesi'nde iki grup arasında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda A.S. (19), U.A.'yı (24) göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.A., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, A.S. ile kavgaya karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

U.A'nın Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaatta çalışmak için Tirebolu'ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıTirebolu3. SayfaGiresunOlaylarGüncelSon Dakika

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