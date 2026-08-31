Girne'de Feribot Faciası: Kayıp 18 Kişi İçin Arama Devam Ediyor

Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 2'nci günde yeniden başladı. Çalışmalara havadan da destek veriliyor.

Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin olduğu belirlenirken, kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi.