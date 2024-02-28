42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı

42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-13" Operasyonlarında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı.

28.02.2024 08:20
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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-13" Operasyonlarında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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