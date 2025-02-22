Gölbaşı\'nda İtfaiye Aracıyla Çarpışma: 1 Yaralı

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye aracıyla çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bir ihbara giden M.K, idaresindeki 02 EN 869 plakalı itfaiye aracıyla K.Ş.U., idaresindeki 02 AEB 812 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.Ş.U., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN