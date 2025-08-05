Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi Açıldı

Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi, üniversite tercihinde gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlıyor.

Gölcük Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında(YKS), gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla, oluşturduğu ücretsiz tercih danışmanlık merkezi, bu yıl da hizmetine devam ediyor. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda yer alan ve 11 Ağustos Pazartesi saat 15.30'a kadar uzman rehber öğretmenlerin görev yapacağı merkez, üniversite adaylarından yoğun ilgi görüyor. İlk günden itibaren adayların tercih konusunda yardım almak için başvurduğu merkeze gelen üniversite adaylar, tercihleri konusunda merak ettiklerini rehberler eşliğinde çözüme kavuşturuyor. Eğitim alanında gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gençlerimizin geleceklerinde önemli dönüm noktası olan YKS sonrasında, en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl da tercih danışmanlık merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin; Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi'miz aracılığıyla, bilinçli şekilde destek alarak yaptıkları üniversite tercihlerinin, haklarında hayırlı olmasını diliyorum. Gölcük Belediyesi olarak; gençlerimizin yanında olmaya; eğitimden, kültüre, sanattan, spora desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ücretsiz tercih danışmanlık merkezi; 11 Ağustos Pazartesi gününe kadar, (cumartesi ve pazar günleri dahil ) saat: 09.00-12.30,13.30-16.30 saatlerinde, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda hizmet verecek. - KOCAELİ