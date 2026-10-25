Gönen'de emlak dolandırıcılığı iddialarında ikinci operasyonda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gönen'de emlak dolandırıcılığı iddialarında ikinci operasyonda 4 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gönen\'de emlak dolandırıcılığı iddialarında ikinci operasyonda 4 kişi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen'de emlak dolandırıcılığı iddialarına yönelik ikinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada görevlerinden uzaklaştırılan 4 kamu personelinin de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı dolandırıcılık iddialarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ağustos 2025'te gündeme gelen iddiaların ardından 25 Mart 2026'da Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla genişletilen soruşturma kapsamında, Balıkesir ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince ortak operasyon gerçekleştirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, başka bir dosyadan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen emlakçı P.A. ile İ.P., F.B. ve S.B. hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtilen 4 kamu personelinin de şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.

Emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı mali işlemler ve kamu görevlilerine yönelik iddiaların araştırıldığı soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelEmlakKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 15:59:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Gönen'de emlak dolandırıcılığı iddialarında ikinci operasyonda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei