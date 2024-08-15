Gördes'te Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gördes'te Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını 31 saattir devam ediyor. Yangın nedeniyle 2 kırsal mahalle boşaltıldı. Vali Ünlü yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip ediyor.

15.08.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gördes'te orman yangını sürüyor: 2 kırsal mahalle boşaltıldı

Gördes'te orman yangını kırsal mahallelere sıçradı

Vali Ünlü yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan orman yangını 31 saattir devam ediyor. Yangın nedeniyle 2 kırsal 2 mahalle boşaltıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında dün saat 14.35'de çıkan orman yangını bugün de devam etti. Kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında ayrıca 3 sağlık ekibi, 7 jandarma asayiş ekibi 5 trafik ekibi ve toplam 361 personel görev yapıyor.

Öte yandan bugün 17.18 sıralarında yine Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde ayrı bir orman yangını çıktı. Ekipler o bölgede de söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tedbir amacıyla 2 mahalle boşaltıldı

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanırken, rüzgarın da etkiyle geniş alana yayılan yangın kırsal yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Alevlerin sıçradığı Karayakup Mahallesi'nde bazı evler yanarken, tedbir amacıyla Karayakup ve Yeniköy mahalleleri boşaltıldı. 230 nüfuslu Yeniköy ve 40 nüfuslu Karayakup mahallelerinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince gideriliyor.

Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek, koordinasyon çalışmalarını bizzat yerinden yönetiyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Manisa, Gördes, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gördes'te Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gördes'te Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement