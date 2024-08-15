Gördes'te Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı

3.Sayfa

Gördes'te orman yangını sürüyor: 2 kırsal mahalle boşaltıldı

Gördes'te orman yangını kırsal mahallelere sıçradı

Vali Ünlü yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan orman yangını 31 saattir devam ediyor. Yangın nedeniyle 2 kırsal 2 mahalle boşaltıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında dün saat 14.35'de çıkan orman yangını bugün de devam etti. Kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında ayrıca 3 sağlık ekibi, 7 jandarma asayiş ekibi 5 trafik ekibi ve toplam 361 personel görev yapıyor.

Öte yandan bugün 17.18 sıralarında yine Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde ayrı bir orman yangını çıktı. Ekipler o bölgede de söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tedbir amacıyla 2 mahalle boşaltıldı

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanırken, rüzgarın da etkiyle geniş alana yayılan yangın kırsal yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Alevlerin sıçradığı Karayakup Mahallesi'nde bazı evler yanarken, tedbir amacıyla Karayakup ve Yeniköy mahalleleri boşaltıldı. 230 nüfuslu Yeniköy ve 40 nüfuslu Karayakup mahallelerinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince gideriliyor.

Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek, koordinasyon çalışmalarını bizzat yerinden yönetiyor.