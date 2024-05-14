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Gözünü açtı, olayın ortasında kaldı

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Kayseri'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, arabada kalan çocuğu annesini son anda aldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde orduevi yakınlarında bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, bu sırada olayı fark eden bir kadın polis şeridinin içerisindeki arabanın içerisinde uyuyan çocuğunu alarak uzaklaştı.

14.05.2024 17:35
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Gözünü açtı, olayın ortasında kaldı

Kayseri'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, arabada kalan çocuğu annesini son anda aldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde orduevi yakınlarında bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, bu sırada olayı fark eden bir kadın polis şeridinin içerisindeki arabanın içerisinde uyuyan çocuğunu alarak uzaklaştı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ordu Evi'nın yanındaki otoparkta çanta gören vatandaşlar durumu haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler caddeyi trafiğe kapatırken, yolda güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Kalabalığı gördü, çocuğu aklına geldi

Bu sırada kalabalığı görerek polislerin yanına gelen bir kadın, polis şeridinin içerisinde kalan araçlarında çocuğunun uyuduğunu söyleyerek polis ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerle beraber araca giden kadın, arka koltukta uyuyan çocuğunu alarak uzaklaştı. Uykusundan uyanan ve ne olduğunu anlayamayan çocuğun şaşırması da kameraya yansıdı.

Çanta fünye ila patlatıldı

Özel elbise giyerek çantanın yanına giden bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdi. Çanta kontrollü bir şekilde patlatılırken, boş çıktı. Cadde yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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