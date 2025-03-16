Gümrükte Rekor: 8,1 Milyar Lira Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gümrükte Rekor: 8,1 Milyar Lira Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ocak-Şubat'ta 8,1 milyar lira değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirdi.

16.03.2025 17:08
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden 2 ayda rekor: 8,1 milyar lira tutarında ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ekiplerince 2025 yılının ilk 2 ayında 8,1 milyar Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri uzman kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2025 yılında da hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı Ocak-Şubat itibarıyla yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Ekiplerin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlara değinilen açıklamada, 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilo değerli maden, 326 adet lüks araç başta olmak üzere, canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

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