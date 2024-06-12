Gümüşhane'de tarlasına giderken patpat aracıyla dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

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Gümüşhane'de tarlasına giderken patpat diye bilinen tarım aracıyla dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde merkeze bağlı ve Gümüşhane- Bayburt karayolu üzerindeki Akçahisar köyünde yaşayan Efresim Denli (77) patpat aracıyla köyün Aşağıki Dere mevkiinde bulunan bahçesine gitmek isterken aracının kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Aracın altında kalarak feci şekilde can veren 4 çocuk babası Denli'nin aracını görenler ihbarda bulununca olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk kontrolde sürücü Efresim Denli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde kızıyla yaşayan Denli'nin cenazesinin yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE