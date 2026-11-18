Gümüşhane'de TOKİ inşaat şantiyesindeki depodan piyasa değeri 687 bin TL olan bakır elektrik kablosu ve sigorta malzemelerini çalan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Hasanbey Mahallesi Çamlıca TOKİ inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiyeye ait depodan piyasa değeri 687 bin TL olan bakır elektrik kablosu ve sigorta malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri il dışında bulunan bir hurdacıya sattıklarını beyan etmeleri üzerine söz konusu kişinin kimliği de tespit edilerek hakkında tahkikat başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, "Nitelikli Hırsızlık, İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.