Güney Afrika'da Yoğun Kar Yağışı

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Güney Afrika'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı.

Güney Afrika beyaz örtüyle kaplandı. Cumartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi ve geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücülere acil yardım ekipleri ulaştı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti. - PRETORIA