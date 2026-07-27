Güney Kıbrıs'ta Eğitim Atışı Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta Eğitim Atışı Yangına Neden Oldu

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RMMO'nun eğitim atışları sonucu çıkan yangında 20 hektar alan yandı, bazı köyler tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) eğitim atışları sırasında çıkan yangında 20 hektarlık alan küle döndü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun eğitim atışları nedeniyle yangın çıktı. Kalo Horio (Vuda) köyü yakınlarında yerel saatle 12.40 sıralarında başlayan yangın, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ayanna ve Psevdas köyleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayanna köyünde bazı evler yangından etkilenirken, patlamamış mühimmat riski nedeniyle itfaiye ekipleri atış alanındaki yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çekti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın saat 18.40 itibarıyla tamamen kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan küle döndü.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kıbrıs'ta Eğitim Atışı Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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