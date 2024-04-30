Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları - Son Dakika
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Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları

Gürcistan\'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Polis, protestocuları dağıtmak için müdahalede bulundu.

30.04.2024 23:24
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Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik devam eden protestolara polis sert müdahalede bulundu.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Göstericiler, bir kez daha başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanarak, söz konusu yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi.

Göstericilere yapılan uyarıların ardından polis ve göstericiler arasında arbeden çıktı. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneler atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların sayısı henüz bilinmiyor.

Parlamento'da 17 Nisan'da muhalefetin boykot ettiği oturumda ilk okuması gerçekleştirilen yasa tasarısı 83 oyla kabul edilmiş, bugün ise ikinci okuması için oturum yapıldı. İkinci okumaya yönelik oturum yarın devam edecek. Üç okumanın ardından yasa tasarısı cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Gürcistan, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları - Son Dakika

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