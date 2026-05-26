Güzelbahçe Belediyesine operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Belediyesine operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Güzelbahçe Belediyesine operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
26.05.2026 09:41  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi, eski başkan ve iki belediye çalışanı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet", "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, haklarında gözaltı kararı bulunan toplam yedi şüpheliden beşi adreslerinde yakalandı.

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheli olan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları belirlendi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay, Nermin Günay, eski Başkan Özdem Mustafa İnce, İmar Müdürü Özgür Bayraktar ve Meclis Üyesi Sezgin Kuş, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Ekiplerin belediye binasında ve şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirdiği evrak ile dijital materyal arama çalışmalarının sürdüğü, adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Günay, Güzelbahçe, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güzelbahçe Belediyesine operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:16:45. #7.12#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Belediyesine operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.