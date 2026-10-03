Hakkari'de asayiş denetiminde aranan 7 şahıs yakalandı, 716 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Hakkari'de asayiş denetiminde aranan 7 şahıs yakalandı, 716 kişi sorgulandı

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Hakkari\'de asayiş denetiminde aranan 7 şahıs yakalandı, 716 kişi sorgulandı
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Hakkari'de kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı; 716 kişi sorgulandı, 108 araç kontrol edildi, aranan 7 şahıs yakalandı. Uygulamada 11 işletmeye idari işlem uygulandı.

Hakkari'de polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 716 kişi sorgulanırken, 108 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulamasına imza attı. Hakkari merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 43 ekip ve 98 emniyet personeli katıldı. Asayiş ekipleri birçok noktada araçları, şahısları, umuma açık işyerlerini, park ve bahçeleri denetledi.

716 şahıs sorgulandı, 108 araç kontrol edildi

Uygulama kapsamında ekipler tarafından 716 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 108 araç da kontrol edildi. Kent genelindeki denetimlerde ayrıca 48 umuma açık işyeri ile park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işletmeye çeşitli maddelerden idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında yapılan kontrollerde bir bıçak ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

Aranan 7 şahıs yakalandı

Eş zamanlı uygulamanın dikkat çeken sonuçlarından biri de aranan şahıslara yönelik oldu. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili emniyet birimlerine götürüldü. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde asayiş uygulamaları ile denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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