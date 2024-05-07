Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, para, silah ve tıbbi ilaç ele geçirildi.

07.05.2024 20:53
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yüksekova ilçesinde tespit edilen farklı adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 euro, 16 bin 990 dolar, 22 bin 400 TL, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet şarjör, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin TL tıbbi ilaç ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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