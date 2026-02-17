Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı Tekman'da gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs JASAT Timi tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında; "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Tekman ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM