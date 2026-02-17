Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
17.02.2026 09:29
Tekman'da saklanan bir kişi, 13 yıl hapis cezasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı Tekman'da gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs JASAT Timi tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında; "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Tekman ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
