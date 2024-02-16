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Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Halk otobüsünde fenalaşan öğrenci güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da bir halk otobüsünde yolculuk yaptığı esnada fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan 22 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otobüse binen üniversite öğrencisi Rabia Cin seyir halinde olan otobüste fenalaşarak yere düştü. Cin'e ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular etti. O anlar otobüste bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Cin'in seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düşmesi yansıdı. Arkadaşı ve diğer yolcular tarafından Cin'e müdahale etmeye çalışması yer aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Rabia Cin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.