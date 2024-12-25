Haluk Levent'in davası düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haluk Levent'in davası düştü

Deniz Akkaya hakkında Haluk Levent'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine dava düşmüştür.

25.12.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Haluk Levent hakkında sosyal medyadan 'depremzedelerin parasını çalıyor', 'nitelikli dolandırıcı' şeklinde paylaşımlar yapan ve Levent'in şikayeti üzerine 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hakkında dava açılan Deniz Akkaya'nın davası, Levent'in şikayetinde vazgeçmesi üzerine düştü.

Sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan ve 3,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen eski manken Deniz Akkaya'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya'nın avukatı hazır bulundu.

Haluk Levent şikayetinden vazgeçti

Mahkemede müşteki Haluk Levent'in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi.

Duruşmada sanık Deniz Akkaya'nın avukatı, şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa isnat edilen suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, müşteki Haluk Levent'in de şikayetinden vazgeçtiğini belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Dava düştü

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent'in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent'in savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent'e 'dolandırıcı' diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent'e 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya'nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

Uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi

Şüpheli Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

İfadesinde çok ciddi iddialar olduğunu söyledi

Şüpheli Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra Ahbap Derneği'ne milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.

Amacının bu iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu ifade etti

İfadesinin devamında ise Akkaya'nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının 'Ahbap Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı' yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Deniz Akkaya, Haluk Levent, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Mahkeme, Deprem, Kültür, Sanat, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haluk Levent'in davası düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
08:10 Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
08:08 Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
04:46 Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel’e ilişkin davada karar açıklandı Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
14:30 Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi
14:25 Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu
14:08 11 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş İşte o anlar 11 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş! İşte o anlar
13:59 Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
13:47 Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi
13:39 Galatasaraylılar kahrolacak: Paulo Dybala net kararını verdi Galatasaraylılar kahrolacak: Paulo Dybala net kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 09:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Haluk Levent'in davası düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.