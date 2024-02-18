Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri'ne bağlı 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 Türk mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Balıkçıların cenazeleri Ünye Lİmanı'na getirildi.

18.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:16
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Rusya'nın Soçi şehri açıklarında 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 denizci, ambardaki metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Balıkçıların cenazeleri, Ünye Limanı'na getirildi.

Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

BALIKÇILAR GAZDAN ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı Aralık ayında Ünye Limanı'ndan ayrılan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya'nın Soçi açıklarına gitti. Sarıyer- Rumeli Feneri'ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları esnada metan gazından zehirlendi.

Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Emrah Bakırcı

3 TÜRK BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybederken, 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına intikal ettirilerek, hastanede tedavi altına alındı. Ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı'na yanaştı.

Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Cengiz Demirci

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın otopsinin ardından memleketleri Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan'ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul'a gönderileceği ve kılınacak namazın ardından İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.

Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Caner Gürkan
Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Alucralı: Allah rahmet eylesin. Rabbim ailelerine sabırlar versin. 181 7 Yanıtla
  • ALi AL: Haberi nerenle okuyorsun adamlar yem için kullandıkları balıklardan çıkan gazdan zehirlemiş eyy güzel Allahım yaratıyorsun takip et bari ?????? 45 79
  • kenan özkaya: Bu üzücü olay olmasaydı, acaba bayatlamış o hamsiler ne olacaktı? 27 58 Yanıtla
  • Erol MARASLI: ALLAH rahmet etsin.Hamsinindemi gazı olurmus 34 8 Yanıtla
  • Mesut Gülmez: Bayat hamsi gazı nasıl insanı zehirliyor. Evde bayat hamsi olsa biz demi zehirleniriz ilk defa duydum Allah rahmet eylesin. 24 5 Yanıtla
  • Mesut Gülmez: Belki de cinayet kim bilir? 4 19 Yanıtla
  • İlker Güner: Akıl yok fikir var! Bayat balık değil, yemlik balık. Ayrıca evinizdeki çöpte dahi bir kaç gün atmayın ve kapalı bırakın metan gazı birikir. Ölümcül olmaz ama yinede birikir. Neyse Allah rahmet eylesin, tedbirsizlik eceli getirmiş. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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