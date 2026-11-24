Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir restoranda meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de korku dolu anlar yaşandı. Kentin Dong da bölgesindeki tek katlı bir restoranda yerel saatle 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Vietnam basınının aktardığı bilgilere göre, gaz kaçağının yol açtığı değerlendirilen patlamanın ardından retoran binası kısmen yıkılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hanoi polisi, patlamanın etkisiyle bölgedeki yaklaşık 10 bina ile çok sayıda taşıtta hasar meydana geldiğini açıkladı. Oluşan enkazın 20 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Hasar gören bazı binalarda yaşayan sakinlerin ise tahliye edildiği aktarıldı. Patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.