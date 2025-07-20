Hapis Cezaevi Kaçak Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan aranan F.T. (39) isimli şahıs, Yenice Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.T. cezaevine gönderildi. - AYDIN