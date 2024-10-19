Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Bilecik\'te Yakalandı

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Bilecik'te hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' suçundan 12 ay hapis cezası ile aranan şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK