3.Sayfa

Hasmına tüfekle ateş açıp kazara 3 çocuğu yaralayan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evinin balkonundan gördüğü sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açan şahıs kazara sokakta 3 çocuğu hafif şekilde yaraladı. Polis tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis olayla ilgili O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nin kendi evinin balkonunda bulunduğu sırada sokakta arabayla geçen hasmı M.A 'nın aracına tüfekle ateş açtığı ve olay sırasında sokakta oyun oynayan 3 çcuğun saçma tanelerinin isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.