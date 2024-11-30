Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı - Son Dakika
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Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı

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Hastanede insanların duygularını suistimal ederek para toplayan genci gören yaşlı bir vatandaş, "Elin ayağın tutuyor, gencecik adamsın, git buradan" sözleriyle tepki gösterdi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

30.11.2024 14:29
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Kamuya açık alanlarda insanların duygularını suistimal ederek kazanç elde eden dilenciler, toplumun kanayan yarası olarak sorun teşkil etmeye devam ediyor.

"ELİN AYAĞIN TUTUYOR, GİT BURADAN"

Son olarak hastanede kayda alınan bir görüntüde kendini acındırarak para toplamaya çalışan genç, o esnada duruma şahit olan yaşlı bir vatandaşın tepkisini çekti. Yaşlı adam, "Elin ayağın tutuyor, gencecik adamsın, git buradan" diyerek dilenen gence tepki gösterdi. O anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı - Son Dakika
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