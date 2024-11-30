Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı

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Yerine şimdiden iki aday çıktı

Kamuya açık alanlarda insanların duygularını suistimal ederek kazanç elde eden dilenciler, toplumun kanayan yarası olarak sorun teşkil etmeye devam ediyor.

"ELİN AYAĞIN TUTUYOR, GİT BURADAN"

Son olarak hastanede kayda alınan bir görüntüde kendini acındırarak para toplamaya çalışan genç, o esnada duruma şahit olan yaşlı bir vatandaşın tepkisini çekti. Yaşlı adam, "Elin ayağın tutuyor, gencecik adamsın, git buradan" diyerek dilenen gence tepki gösterdi. O anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.