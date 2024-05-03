Hastanın eşi doktoru darp etti: 1 gözaltı - Son Dakika
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Hastanın eşi doktoru darp etti: 1 gözaltı

Çankırı'da bir hastanın eşi, devlet hastanesinde görevli doktoru darp etti. Saldırgan gözaltına alındı. Olay, Çankırı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanın eşi, doktorun olumsuz bilgiler vermesine sinirlenerek saldırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Doktorun şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 19:57  Güncelleme: 20:01
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Hastanın eşi doktoru darp etti: 1 gözaltı

ÇANKIRI - Çankırı'da devlet hastanesinde görevli doktor, bir hastanın eşi tarafından darp edildi. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. ile eşi M.K. sağlık problemleri için Çankırı Devlet Hastanesine gitti. F.K.'yi muayene eden Uzman Dr. S.K., hastanın durumu ile ilgili M.K.'ye bilgi verdi. Olumsuz yönde bilgiler vermesine sinirlenen M.K., Uzman Dr. S.K.'ye saldırdı. Güvenlik görevlilerin hızlı müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Olayın ardından uzman doktorun şikayeti üzerine saldırgan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın uzman doktora 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanın eşi doktoru darp etti: 1 gözaltı - Son Dakika

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