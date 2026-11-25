Hatay Arsuz'da yol kenarına uçan hafif ticari aracın yaralı sürücüsünü HBB kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde hafif ticari aracın sürücüsü kontrolü kaybedince araç yol kenarına uçtu. Yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen HBB ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Arpaderesi Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından olay yerine HBB ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaş için gerekli müdahale yapılırken, ekipler bölgede emniyet tedbirlerini aldı.
Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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