Hatay\'da 128 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde markette satılan 128 paket kaçak sigara yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir markette denetim gerçekleştirildi. S.E.'ye ait iş yerinde yapılan kontrolde çeşitli markalara ait toplam 128 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY
