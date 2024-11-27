Hatay'da Amatör Maçta Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Amatör Maçta Kavga: 4 Yaralı

Hatay'da amatör maçta çıkan kavgada 4 futbolcu yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

27.11.2024 20:45
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Hatay'da amatör maçta çıkan tekmeli ve yumruklu kavga kamerada: 4 futbolcu yaralandı

HATAY - Hatay'da amatör maçta çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 4 futbolcu yaralanırken 4 kişi de gözaltına alındı. Saha içinde yaşanan dehşet verici görüntülerse kameraya yansıdı.

Hatay 1. Amatör kümede müsabakasında Payas Mesaspor ile İskenderun Azganlıkspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın 2-2 eşitliğiyle sona ererken hakemin son düdüğüyle saha birbirine karıştı. Futbolcuların arasında tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, yöneticiler ve taraftarlarda karıştı. Kavgada iki takımdan 2'şer futbolcu yaralanırken, olaylara karışan 4 kişi gözaltına alında. Savaş alanına dönen sahada yaşanan kavgaysa an be an kameraya yansıdı. Öte yandan ligin ilk yarısındaki maça bir gün kala Mesaspor'lu futbolcuların lisansları çalınmış ve kulüp son anda maça çıkmayı başarmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Amatör Maçta Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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