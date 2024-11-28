Hatay\'da Araç Yangını

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu.
Yangın, Adana - Hatay otoyolu Payas mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki SEAT marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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