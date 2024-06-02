Hatay\'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için asayiş olaylarna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bur çerçevede Arsuz ilçesinde 31 Mayıs tarihinde; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaz tehdit ve hakaret olayının şüphelisi H.Y., Uluçınar Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY