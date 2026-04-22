Hatay\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 Nisan'da Antakya-İskenderun yolunda durdurulan 2 araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik ihlallerinden 200 bin TL idari ceza kesildi, araçları trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY