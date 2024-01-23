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Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı, 1 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı, 1 Şahıs Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Kırıkhan ilçesinde dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçta yapılan kontrolde, illegal yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 12 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı, 1 Şahıs Tutuklandı
23.01.2024 - 16:22,
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Hatay'da polis ekiplerinin çalışması sonucu ülkeye kaçak yollarla giren 12 şahıs yakalanırken, olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu çıkışında ve Madenboyu yolu üzerinde ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araç, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Araçların içerisinde yapılan kontrolde üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 12 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden N.A. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı, 1 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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