Çivili sopalarla kira kavgası - Son Dakika
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Çivili sopalarla kira kavgası

Çivili sopalarla kira kavgası
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada çivili sopalar kullanıldı, 2 kişi yaralandı. Yaralanan esnaf Hikmet Karaoğlan, yeşil alandaki iş yerleri için 3 yıldır kira alındığını ve kiranın 5 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılmak istenmesine tepki gösterdiğini iddia etti.

Hatay'da kira yüzünden çivili sopalarla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan esnaf Hikmet Karaoğlan, yeşil alanın içerisinde bulunan 6 iş yerinden 3 yıldır kira alındığını ve bu duruma tepki gösterdiği için olayın yaşandığını iddia ederek olayı anlattı.

Olay, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi otogar mevkiinde yaşandı. Otogar mevkiine deprem sonrası konteyner iş yeri açan Hikmet Karaoğlan ve baba ile oğul olan A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma çivili sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu. Kavgada esnaf olan Karaoğlan ve yeğeni yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kamera görüntülerindeyse; tarafların önce tartışmaları, ardından sopalarla yaşanan kavga yer alıyor. Esnaf Karaoğlan, deprem sonrası açtığı konteyner iş yeri için yeşil alandan kendisinden 3 yıldır kira tahsil edildiğini ve 5 bin TL olarak istenen kira bedelinin 15 bin TL'ye çıkarılmak istenmesine üzerine olayın yaşandığını iddia ederek, karşı tarafa yeşil alan için kira ödemeyeceğini söylemesi üzerine olayın yaşandığını söyledi.

"Buranın tapulu olduğunu bize söylediler, belediyeden gelindiğindeyse buranın yeşil alan olduğu söylendi"

Yeşil alan olan bölge için kendilerinden 3 yıldır kira tahsil edildiğini iddia eden ve duruma karşı geldiğini söyleyen Karaoğlan, "Depremden sonra bu iş yerimizi açtık ve yeri birisinden kiraladık. Buranın tapulu olduğunu bize söylediler, belediyeden gelindiğindeyse buranın yeşil alan olduğu söylendi. Biz bu güne kadar aylık 5 bin TL kira verdik, 3 yıldır. 6 esnaf kira veriyor. Ben de buna karşı geldim, oğlu geldi ve ayın 1'inde kiranın 15 bin TL olacağını söyledi. Ardından küfür ederek, ağza alınmayacak sözler söyledi. Ben de kendimi koruma amaçlı oradan ayrıldım. Yerin yeşil alan olduğunu söyleyerek kira vermeyeceğimi söyledim" dedi.

"Sonrasında 10 yaşında çocuğumun yanında kavga yaşandı ve çocuğum bu olaydan etkilendi"

Yaşanan kira tartışması sonrası 10 yaşındaki evladının gözlerinin önünde kavganın yaşandığını anlatan Karaoğlan, "Bunun üzerine babası geldi, konuştuğumuz esnada kafama vurdu. Sonrasında 10 yaşında çocuğumun yanında kavga yaşandı ve çocuğum bu olaydan etkilendi. Sopalarla bize saldırılar, biz de kendimizi korumaya çalıştık. Ben ellerimi havaya kaldırmasam kafama darbe alarak beyin kanamasından ölebilirdim. Oğlu, babası ve 1 şahısla bize saldırdılar. Uçlarında çiviler olan kalaslarla bize saldırdılar. Devletin malını kimse kalkıp da kiralayamaz. Ben ekmeğimi kazanma derdinde olan birisiyim" dedi.

Kaynak: İHA

Karaoğlan, 3. Sayfa, Antakya, Yaşam, Hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çivili sopalarla kira kavgası - Son Dakika

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