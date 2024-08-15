Hatay\'da kontrollü yıkım esnasında yoldan geçen araçlar tedirgin oldu

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Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı esnasında yoldan geçen araçların olması tedirgin etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yoldan geçen arabalar olmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımından dolayı kaçan vatandaşların zor anları vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. - HATAY