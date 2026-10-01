Hatay\'da motosiklet kazasında 45 günlük evli çift yaralandı, kocanın durumu ağır

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklette yolculuk yapan 45 günlük evli çift yaralandı. Kazada kafasından darbe alan Ömer Çetinkaya'nın ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza; Payas - Dörtyol E-5 karayolu üzerinde yaşandı. Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmayla birlikte Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu. Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi.