Hatay'da otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşa uyuşturucuyla mücadele anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalindeki esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgi verdi. Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekiplerin bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Hatay'da polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, terminalde bulunan esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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