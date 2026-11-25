Hatay'da polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, terminalde bulunan esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.