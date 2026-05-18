Hatay'da Silahlı Saldırı: Boğuşarak Kurtuldular

18.05.2026 08:54
Reyhanlı'da döviz bürosuna saldıran şahsın kurşunları, iş yeri sahibi ve müşteri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran şahsın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Döviz bürosu sahibinin ve müşterinin silahlı saldırganla boğuşarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlarsa film sahnesini aratmadı.

Olay, 14 Mayıs günü Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan S.D. ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren şahıs, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibi vurmaya çalıştı. Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla şahıs, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde; silahlı saldırganın döviz bürosunu bastığı, ardından iş yeri sahibine doğru ateş etmeye çalıştığı ve silahlı saldırganı iş yeri sahibi ve müşterinin alt ettiği anlarsa an be an görüldü. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi. - HATAY

Kaynak: İHA

