Hatay'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Baldıran mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sev edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Sulama Kanalına Uçan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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