Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi

Hatay\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 81 adet tarihi sikke ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde ekipler; 24 Şubat tarihinde Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle'de bir şüpheliyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 81 adet tarihi sikke ile birlikte 2.06 gram eroin ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.C.B. isimli şahıs, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve TCK'nın 191. maddesi gereğince uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 81 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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