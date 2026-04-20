Hatay\'da Tarihi Eser Operasyonu

Hatay'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen binlerce sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Nisan tarihinde Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde A.A., S.G. ve A.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada bin 988 adet çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke,17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel,1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - HATAY