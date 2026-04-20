Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu
Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu

Hatay\'da Tarihi Eser Operasyonu
20.04.2026 12:25
Jandarma, Hatay'da yapılan operasyonda binlerce sikke ve tarihi eser ele geçirdi.

Hatay'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen binlerce sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Nisan tarihinde Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde A.A., S.G. ve A.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada bin 988 adet çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke,17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel,1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
SON DAKİKA: Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu
