Hatay\'da toprak kayması: 51 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Hatay'da alt yapı çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasıyla göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin 51 yaşındaki İsmail Tunç olduğu öğrenildi.

Olay; Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması yaşandı. Göçükle birlikte bir işçi toprak altında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Göçük altında hayatını kaybeden şahsın 51 yaşındaki İsmail Tunç olduğu öğrenildi. Tunç'un Mardin'den Antakya'ya çalışmak için geldiği ve öğle saatlerinde memleketine dönmek için plan yaparken göçük altında kaldığı ortaya çıktı.