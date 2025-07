Hatay\'da Yangın: 240 Hane Boşaltıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevler dolayısıyla 240 hanenin boşaltıldığını belirterek 55 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye müracaat ettiğini söyledi.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yaklaşık 500 hektar alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi 28 saattir karadan ve havadan devam ediyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren sahada temaslarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"9 hava aracımız, 970 kara aracımız ve 2 bin 500'de fazla personelimiz yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor"

Vali Masatlı; yangına 9 hava aracı, 970 kara aracı ve 2 bin 500 personelle müdahale edildiğini belirterek "Dün saat: 10.30 sıralarında Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede şiddetli rüzgarla ve kararsız hareketlerle yön ile boyut değiştirdi. Başta Karaali, Oğlakören, Alazı ve Üçgedik Mahalleleri olmak üzere 4 mahallemizde etkisini gösterdi. Tabi ki bu nokta da tüm kamu kurumlarımızın araçlarıyla birlikte bölgemizde görev yapan inşaat şirketlerinin araçlarıyla birlikte, orman yangınlarına müdahale edebilecek olan araçların da desteğini alarak çalışmalarımıza başladık. Şu an itibariyle 9 hava aracımız, 970 kara aracımız ve 2 bin 500'de fazla personelimiz yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Biz an itibariyle Alahan bölgesindeyiz, burası önemli bir alan ve şehir merkezine çok yakın. Diğer yandan da İskenderun bölgemize yakın olan bir yerdeyiz. Bizim buradaki en önemli tesellimiz herhangi bir can kaybımız olmamasıdır. Vatandaşlarımızın hayvanlarıyla ilgili gerekli müdahale yapılmıştır. Şuana kadar hastanelerimize sadece dumandan etkilenen 55 vatandaşımızın müracaatı söz konusudur" dedi.

"Gece itibariyle yanan alanımız 300 hektar civarıydı, şuan itibariyle 500 hektarı bulduğunu düşünüyorum"

Yangında yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Vali Masatlı, "Dünden bu yana 240 civarı haneyi boşalttık, burada yaşayan 2 bin 500 vatandaşımızı başta öğrenci yurtları olmak üzere çeşitli noktalara yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu manadaki bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim en büyük dezavantajımız rüzgarın kararsız bir şekilde hareket edip yön değiştirmesi. Hem karadan, hem havadan müdahalelerimizle yangını kontrol altına almaya çalışacağız. 4 mahallemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün oluşturduğu 12 ekiple hasar tespit çalışmasına başladık. Hasar tespitiyle birlikte gerçek tabloyu ortaya koymuş olacağız. Birinci önceliğimiz yangının kontrol altına alınmasıdır. Çalışmalarımız 27 saati aşkın süredir aralıksız müdahaleye devam ediyor. Gece itibariyle yanan alanımız 300 hektar civarıydı, şuan itibariyle 500 hektarı bulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY