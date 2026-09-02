Hatay Erzin Yeşiltepe'deki yangında traktör küle döndü; ekipler soğutma çalışması yaptı
Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, traktöre sıçradı. Alevlerin içinde kalan traktör kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı ve çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda başlayan yangında alevlerin içerisinde kalan traktör kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangında alevler traktöre sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken traktör kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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