Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürdü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Mahallede bir evin yandığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi oluştu. - HATAY