Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi
10.06.2026 09:08  Güncelleme: 09:09
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan konteynerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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