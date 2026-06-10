Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan konteynerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY