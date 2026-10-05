Hatay Reyhanlı\'da düğünde sıkılan yorgun mermi otomobilin tamponuna sıkıştı

Hatay'da otomobilini temizlediği esnada düğünden gelen silah seslerini duyan ve yorgun mermi korkusuyla kızını da yanına alarak eve çıkan Emrah Can'ın aracına yorgun mermi isabet etti. Kaputa değen ve tampona sıkışan mermiyi fark eden Can, düğünlerde silah sıkılmasına tepki gösterdi.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte otomobilini temizlediği sırada yan sokakta düzenlenen düğünden silah sesleri geldiğini duyan Emrah Can, yorgun mermi tedirginliğiyle evin yolunu tuttu. Düğündeki silah seslerinin sona ermesinin ardından yeniden aracının yanına gelen Can, otomobilini temizlemeye devam ettiği sırada yaptığı kontrolde yorgun kaputa isabet eden ve tampona sıkışan mermiyi fark etti. Merminin kendisine, kızına veya çevredeki herhangi bir kişiye isabet etmemesinin sevindirici olduğunu belirten Can, düğünlerde havaya ateş açılmasına tepki göstererek silah sıkılmasının eğlence olmadığını ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

"Düğünden silah sesleri duydum, mermi düşer korkusuyla kızımı alıp yukarı çıktım"

Kızıyla birlikte aracını temizlerken silah seslerini duymasının ardından yorgun mermi düşer korkusuyla eve gittiklerini ve 15 dakika sonra geldiğinde aracın tamponundaki mermiyi fark ettiğini söyleyen Emrah Can, "26 Eylül Cumartesi günü kızımla beraber arabamı temizliyordum, yan sokağımızda da düğün vardı. Düğünden silah sesleri duydum ve mermi düşer korkusuyla kızımı alıp yukarı çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra aşağı geldiğimde aracımda mermiyi gördüm. Mermi aracın kaputuna değmiş, oradan tamponda sıkışıp kalmış. Aklıma gelirdi, çünkü çok fazla silah sıkılıyor. Hiç hoş bir durum değil. Havaya silah sıkılmasını doğru bulmuyorum. Özellikle apartmanların arasında neden silah sıkılır ki anlamıyorum. Bu bir eğlence değildir, bu bir sokak terörüdür. Bunun yapılmasına hiç gerek yok. Arabaya değil de bir insana da gelebilirdi. Sokakta oynayan çocuklar var, onlara da gelebilirdi. Hemen üç metre yanımızda balkonumuz var, oraya da gelebilirdi. Birinin başına gelse bunun vebalini nasıl ödeyecekler. Özellikle düğünlerde havaya silah sıkılmasının önüne geçilmesi için tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.