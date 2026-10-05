Hatay Reyhanlı\'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay Reyhanlı'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'ndeki evin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlerin büyümesini önlerken, yangın kontrol altına alındı ve evde zarar meydana geldi.
Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın, evi sarmadan kontrol altına alındı.
Yangın; Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'nde bulunan evin mutfak kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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