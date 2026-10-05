Hatay Reyhanlı'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

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Hatay Reyhanlı\'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'ndeki evin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlerin büyümesini önlerken, yangın kontrol altına alındı ve evde zarar meydana geldi.

Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın, evi sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın; Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'nde bulunan evin mutfak kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev zarar gördü.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaReyhanlıGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da evin mutfağındaki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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